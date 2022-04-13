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Общество

Петербурженку арестовали за антивоенные стикеры

17:30, 13 апреля 2022
Петербурженку арестовали за антивоенные стикеры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительницу Петербурга, которая расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами и ложной информацией о Вооружённых силах России, заключили под стражу до конца мая. Решение принял Василеостровский районный суд. Следствие сослалось на то, что по месту регистрации женщина не живёт, ранее привлекалась к административной ответственности и «препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу», передаёт РИА Новости.

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения в виде заключение под стражу в отношении Александры Скочиленко. Срок меры — 31.05.2022, — сообщили в суде.

По версии следствия, 31 марта в мaгазине на Васильевском острове Скочиленко «поместила в места для крепления товарных ценников фрaгменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовaнии ВС РФ». Женщине предъявлено обвинение по статьe УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до дeсяти лет.

24 декабря, в день начала спецоперации на Украине, полиция задержала в центре Москвы больше 600 человек на несогласованной акции против СВО. Протестующие перекрыли Пушкинскую площадь.

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