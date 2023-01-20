Петербурженка сломала пять ребер из-за резкого торможения автобуса

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга сломала пять ребер во время резкого торможения автобуса, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». Женщина упала и получила травмы, ударившись о поручень. Пострадавшая была госпитализирована в НИИ им. Джанелидзе.

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту № 56, на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы. По данным канала, водитель отвлекся на зеркало заднего вида, не заметив остановившийся перед ним другой автобус. Из-за этого ему пришлось резко затормозить.

Супруг пострадавшей отвез ее в травмпункт, где ей оказали первую помощь, оттуда женщину на машине скорой помощи доставили в больницу. После того как пассажирка пришла в себя, она написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

В Петропавловске-Камчатском местная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту получения пенсионеркой травм обеих ног при выходе из автобуса. Женщина выпала из дверей из-за того, что водитель начал движение автобуса до того, как пассажирка успела выйти из салона. Ноги пенсионерки попали под колеса транспортного средства. Кадры произошедшего были опубликованы в социальных сетях.