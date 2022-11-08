Петербуржец судится с военкоматом, пытаясь выехать из страны Житель Санкт-Петербурга подал в суд на Выборгский военкомат из-за запрета выезда из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга подал в суд на Выборгский военкомат, поскольку из-за его приказа гражданина не выпускают из страны, пишет «Фонтанка». Отмечается, что истец трижды пытался выехать из России и каждый раз пограничники отказывали ему. Иск был подан 7 ноября, на следующий день был передан судье.

Просит суд отменить решение и обязать ответчика направить сведения о незаконности запрета на выезд в пограничную службу ФСБ России, — приводит издание слова пресс-службы судов.

По информации издания, истец считает отказ выпустить его за границу незаконным. Мужчине 27 лет, он солдат, оператор ЭВМ с категорией годности «В», мобилизовать его не могли по состоянию здоровья, указывает «Фонтанка».

На КПП «Екатеринбург — аэропорт» жителю Петербургу заявили, что его право на выезд ограничено решением военкомата Выборгского района «до особого разрешения».

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с исками из-за частичной мобилизации в суды обратились 10 человек. Сообщалось, что два дела находятся в процессе рассмотрения, трое истцов отказались судиться, а еще трое получили отказы в удовлетворении исков. Еще один житель региона оспаривал факт своей годности к службе по состоянию здоровья, но суд смог доказать противоположное.