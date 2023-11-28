Петербуржец столкнулся с американцем на Бали и получил перелом челюсти

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Петербуржец получил серьезные травмы во время отдыха на Бали, сообщает канал «78». По его данным, в россиянина на байке въехал американец. В результате мужчина получил травму головы, несколько выбитых зубов и сломанную челюсть.

Врачи в Индонезии выставили внушительный ценник за лечение, а гражданин США компенсировать ущерб здоровью отказался. В итоге россиянин без международной страховки вернулся в Петербург для восстановительных процедур в рамках ОМС.

По его словам, виновник ДТП находился в неадекватном состоянии и после аварии уехал. При этом после операции пострадавший все равно планирует вернуться в Индонезию.

Ранее телеведущая и блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что сбила байкера из России во время пребывания на Бали. По ее словам, она ехала на автомобиле в школу за детьми, в какой-то момент под ее колесами оказался байк.

По ее словам, дорога к школе оказалась настолько узкой, что, для того чтобы пропустить встречное авто, блогерше пришлось сдавать назад. Именно во время этого маневра она и наехала на байкера. Узнать его национальность помогли матерные восклицания после наезда. Айза уточнила, что в результате ДТП у байка сломалось крыло. В остальном никто не пострадал, а ситуацию с поломкой решили при помощи денежной компенсации. Как призналась телеведущая, после аварии она подружилась с соотечественником.