Петербуржец притворился собакой, лишь бы не платить алименты

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Петербуржец, задолжавший алименты девятилетней дочери, спрятался от приставов под одеялом и притворился собакой, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов по Петербургу. 30-летний мужчина должен выплатить 364 тысячи рублей, и его объявили в исполнительный розыск.

Когда судебные приставы пришли домой к его матери, та заявила, что мужчина с ней не живёт. Но сотрудники вошли внутрь и нашли его вещи.

Гражданин был обнаружен под одеялом на одной из кроватей. На вопрос судебного пристава, кто под одеялом, мать ответила: «Там собака спит». Для правдоподобности мужчина, накрытый одеялом, имитировал собачье скуление и вой, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину доставили в отдел судебных приставов и возбудили в отношении него уголовное дело. Жителю Петербурга грозит до года лишения свободы.

Минюст России ранее предложил создать реестр неплательщиков алиментов. Это коснётся только должников, которые уже привлечены к административной или уголовной ответственности, уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день в России действует статья КоАП, по которой за неуплату алиментов детям или родителям человека могут арестовать на 15 суток. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность по статье 157 УК — до года лишения свободы.