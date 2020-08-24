Петербуржец не смог отсудить у Google сотни тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/86096aa4-e616-11ea-91b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chinafotopress/Wu Ming /Global Look Press

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Эндрю Синицкий проиграл судебную тяжбу о якобы незаконных списаниях с банковской карты за платный контент в мобильной игре «Великий султан».

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Ответчиками по иску Синицкого выступали Mechanist Internet Technologies Co. Ltd. (китайская компания — разработчик игр), Google LLC и АО «Тинькофф Банк». По словам истца, в сентябре 2018 года он установил на смартфон игру «Великий султан», после чего в течение нескольких месяцев у него с карты списалось 763 550 рублей.

Синицкий принял условия пользовательского соглашения и предоставил игре доступ к своим банковским картам, привязанным для оплаты услуг в Google Play. При этом петербуржец утверждает, что его не проконсультировали и не предупредили должным образом о том, что средства могут списываться в одностороннем порядке. О списаниях Синицкий не мог узнать, так как у него не подключена услуга СМС-информирования о банковских операциях.

Истец просил суд взыскать солидарно с компаний-ответчиков 653 958 рублей и 109 517 индийских рупий и 5000 рублей компенсации за моральный ущерб. Также Синицкий попросил признать действия по навязыванию платных услуг незаконными и необоснованными.

Суд отказал петербуржцу в его требованиях. В ходе рассмотрения дела установлено, что, вопреки утверждениям истца, на странице игры в Google Play размещены все необходимые данные, в том числе информация о производителе и продавце, сведения о наличии в продукте рекламы и о поддержке покупок за реальные деньги. При первом запуске Синицкий ознакомился и принял условия использования игры, подразумевающие списание денег с привязанной карты. На основании этого иск был отклонён.

Как писал NEWS.ru, ранее Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ, является юридическим представителем издательств «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина Digital» и других) пожаловалась еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер на Google. Претензия заключается в злоупотреблении компанией доминирующим положением — Google якобы не удаляет приложения с пиратскими книгами из своего магазина.