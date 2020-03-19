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Жители Санкт-Петербурга и гости города в последнее время предпочитают передвигаться на такси вместо того, чтобы использовать метро. Данная тенденция связана с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Журналисты пообщались относительно опустения метро с сотрудниками пресс-службы подземки. Они сообщили, что общественный транспорт опустел потому, что большинство организаций находятся на карантине или работают дистанционно. Соответственно, у людей нет необходимости пользоваться метро или автобусами.

Пассажиропоток за последнюю неделю, конечно, снизился, примерно на 100 тыс. в сутки. Обычно он составляет около 2,3 млн человек, сейчас чуть меньше. Может, это произошло из-за отсутствия студентов и школьников, — передают сообщение пресс-службы метро «Невские новости».

В петербургском такси, в свою очередь, отметили, что в утренние и вечерние часы наблюдается повышение спроса на 15% от общей суммы.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Один человек умер.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе вводитсязапрет на спортивные, досуговые и культурные мероприятия численностью более 50 человек.