https://static.news.ru/photo/08a99f1a-69d0-11ea-a56a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Людям, проживающим в коммунальных квартирах, лучше съезжать оттуда на время эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, чтобы не заразиться. Таким мнением с журналистами поделился доктор биологических наук Михаил Супотницкий.

По словам эксперта, каждой семье лучше иметь отдельное жильё. При этом биолог подчеркнул, что во время эпидемии коронавируса кроме собственного дома безопасных мест практически нет.

Также Супотницкий дал совет тем, у кого не получится покинуть коммуналку.

Надо соблюдать элементарные меры предосторожности, связанные с личной гигиеной. Особенно это касается санитарных мест общего пользования, их необходимо периодически обрабатывать дезинфицирующими средствами, например, перекисные соединения или хлорсодержащие, — цитируют эксперта «Невские новости».

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Один человек умер.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе вводится запрет на спортивные, досуговые и культурные мероприятия численностью более 50 человек.