Петербургскому фотографу принесли посылку с живыми тараканами Петербургский фотограф Петросян получил посылку с живыми рыжими тараканами

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В Санкт-Петербурге курьер в маске доставил посылку с живыми рыжими тараканами известному фотографу Александру Петросяну, сообщил в Telegram-канале юрист-правозащитник Никита Сорокин. Мужчина является отцом ребенка с инвалидностью, который проходит как потерпевший по делу о жестоком обращении с детьми в коррекционной школе. По словам юриста, таким образом на петербуржца пытаются оказать давление.

На Петросяна Александра, который является отцом ребенка, пострадавшего от действий педагога Жихаревой, в отношении которой возбуждено уголовное дело, стало оказываться давление. Только что неизвестный курьер в маске принес посылку к семье домой со словами: «Доставка от ТРНК для Александра». В посылке оказались тараканы, — написал Сорокин.

Как отметил юрист, Петросян не имеет врагов, а также не занимается общественной или политической деятельностью. Он подчеркнул, что единственный конфликт с его участием произошел из-за уголовного дела в отношении преподавателя, которую обвиняют в нанесении побоев школьникам. Сорокин добавил, что готовится заявление в Следственный комитет с просьбой оказать содействие в защите семьи Петросяна.

Ранее в Якутии воспитанники и воспитатели интерната для слабослышащих пожаловались на побои и издевательства со стороны работников. Жалобы поступают с мая 2023 года. По некоторым данным, администрация учреждения пытается это скрыть с помощью манипуляций и уволить сотрудников, которые встают на сторону воспитанников.