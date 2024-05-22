Петербургского градозащитника оштрафовали во второй раз за два дня Суд в Петербурге оштрафовал градозащитника Мухина на 25 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 25 тысяч рублей градозащитника Олега Мухина за акцию в защиту дома Шредера в ноябре 2023 года, сообщает Telegram-канал 78.ru. Его признали виновным в организации несанкционированного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Это второй за два дня штраф, назначенный активисту.

Сам Мухин утверждает, что проводил не пикет, а фотосессию. Адвокат градозащитника Алексей Савенков заявил о намерении обжаловать решение Василеостровского районного суда.

Дом Шредера постройки конца XVIII века начали сносить в феврале 2024 года, писала «Фонтанка». Он был расположен на углу набережной Смоленки и 7-й линии Васильевского острова. Петербургские активисты развернули кампанию по защите памятника, но власти города дали разрешение на его демонтаж местному застройщику.

Накануне, 21 мая, Московский районный суд оштрафовал Мухина на 30 тысяч рублей по делу об организации несанкционированной акции у мясокомбината имени Кирова. На выходе из суда градозащитника задержали, ночь он провел в отделении полиции.

Ранее архитектор Петр Шутов, известный проектами реставрации московских исторических объектов, а также зданий в Европе, раскритиковал планы властей по сносу гарнизонного Дома офицеров в городе Энгельсе Саратовской области. Специалист заявил, что здание, в котором тренировались первые советские космонавты и формировались женские авиационные полки во время Великой Отечественной войны, можно сохранить.