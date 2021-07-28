Петербургский суд вынес первый приговор за сбитого самокатом ребёнка

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Член комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов раскритиковал идею введения для женщин отдельных вагонов в общественном транспорте. В беседе с «Радио 1» он назвал эту инициативу полной ерундой.

Милонов считает, что реализация подобной идеи может даже нарушить равенство полов. Как отметил депутат, ему не нравится, когда люди под видом государственных инициатив озвучивают какую-то глупость. По его мнению, это...