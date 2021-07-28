Петербургский суд вынес первый приговор за сбитого самокатом ребёнка
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:50, 28 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Валерию Зюзину, в июне сбившему на электросамокате ребёнка. Об этом сообщает в своём Telegram-канале Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Валерий Зюзин врезался на электросамокате в мальчика на велосипеде, и ребёнок ударился головой об асфальт. Суд признал самокатчика виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вину тот признал.
Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Суд также взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей, — заявили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Уточняется модель электросамоката — Halten 1200w. Мальчик был на детском велосипеде Stels JET 16.
Ранее стало известно, что в России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.