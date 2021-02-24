Петербургский суд снова запретил распространение аниме

https://static.news.ru/photo/2fecc5d0-76b2-11eb-a160-96000091f725_660.jpg Фото: isyuzoku.com

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещённым распространение аниме «Межвидовые рецензенты».

Судья посчитал, что три страницы с этими произведениями содержат контент, распространение которого в России запрещено, говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов города.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещённой в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба опубликовала ссылки, которые суд признал запрещёнными.

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России ряд интернет-ресурсов, распространяющих аниме. По мнению сотрудников прокуратуры, некоторые из мультфильмов, представленных на сайтах, содержат сцены насилия и жестокости.

Тогда судья удовлетворил иск прокурора, требовавшего запретить такие аниме, как «Тетрадь смерти», «Наруто», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь». По мнению обвинителя, одни только названия указывают на деструктивный характер этих мультфильмов. Кроме того, произведения оказывают негативное влияние на неокрепшую психику подростков, способствуют развитию агрессии и суицидальных мыслей.

Позднее Василеостровский районный суд Петербурга вынес решения о блокировке четырёх ссылок на контент с аниме «Князь Тьмы и Герой», «Князь Тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах», писал NEWS.ru.