Петербургский суд проведёт допрос осуждённых по делу «Сети»

Суд по петербургскому делу «Сети» (запрещена в России) 3 июня проведёт допрос осуждённых из Пензы по видеоконференцсвязи.
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Судебный процесс проходит в здании Первого западного окружного военного суда. По словам адвоката обвиняемого Виктора Филинкова, будут допрошены в качестве свидетелей Василий Куксов, Михаил Кульков и Максим Иванкин. В ходе допроса планируется установить знали ли они Филинкова, а также состояли ли они в террористическом сообществе и так далее.
Ранее NEWS.ru сообщал, что судебное следствие по делу «Сети» возобновилось в последнюю неделю мая в Петербурге. Перерыв был вызван пандемией коронавируса.
ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела «Сети» осенью 2017 года. 10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых участников к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов.
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