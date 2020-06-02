Петербургский суд проведёт допрос осуждённых по делу «Сети»

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Суд по петербургскому делу «Сети» (запрещена в России) 3 июня проведёт допрос осуждённых из Пензы по видеоконференцсвязи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Второго западного окружного военного суда Романа Муранова.

Судебный процесс проходит в здании Первого западного окружного военного суда. По словам адвоката обвиняемого Виктора Филинкова, будут допрошены в качестве свидетелей Василий Куксов, Михаил Кульков и Максим Иванкин. В ходе допроса планируется установить знали ли они Филинкова, а также состояли ли они в террористическом сообществе и так далее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судебное следствие по делу «Сети» возобновилось в последнюю неделю мая в Петербурге. Перерыв был вызван пандемией коронавируса.

ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела «Сети» осенью 2017 года. 10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых участников к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов.