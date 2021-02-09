Петербургский суд отменил арест участника акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/674d95f4-6ad2-11eb-bdac-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Городской суд Санкт-Петербурга принял решение об отмене ареста Алексею Белозёрову за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января.

Судья признал, что при рассмотрении дела в предыдущей инстанции было нарушено право на защиту. В результате дело отправлено на новое рассмотрение, передаёт «Апология протеста».

Дело Белозёрова рассматривалось в Невском районном суде города ночью с 31 января на 1 февраля. Его адвоката выгнали из зала суда приставы, сославшись на распоряжение судьи «адвокатов в суд не пускать». В результате обвиняемый остался без юридической защиты и получил 15 суток ареста.

Он уже провёл в спецприёмнике девять суток, но сейчас находится на свободе. Его обвинили в административном правонарушении, предусмотренном статьёй о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

В акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. В Санкт-Петербурге сотрудники силовых структур действовали особенно жёстко, в том числе с применением электрошокеров. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Акциями люди выражали поддержку политику Алексею Навальному, арестованному по делу «Ив Роше» после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления боевым нервно-паралитическим веществом, писал NEWS.ru.