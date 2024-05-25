Петербургский стрелок хранил в квартире несколько видов оружия Хинштейн: в Петербурге в квартире стрелка нашли обрезы и пистолеты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Два пистолета и два обреза нашли в квартире у нейтрализованного в Санкт-Петербурге стрелка, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в квартире злоумышленника сейчас работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

На месте уже работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. В квартире найдено 2 обреза и 2 пистолета, — сказал Хинштейн.

Депутат рассказал, что стрелявшим являлся 59-летний неоднократно судимый мужчина. По словам парламентария, сегодня в магазине в ходе бытового конфликта он ранил из травматического пистолета человека, после чего ушел к себе на съемную квартиру. К нему прибыли сначала сотрудники полиции и наряд вневедомственной охраны Росгвардии, после чего рецидивист открыл по ним стрельбу. На место вызвали СОБР и оцепили территорию. С рецидивистом неоднократно велись переговоры о сдаче, но безуспешно, пишет депутат.

Тогда по решению ответственного от ГУ МВД СПб был начат штурм. Спецназ проник в квартиру через балкон, применив светошумовые гранаты. Хотя преступник попытался открыть встречный огонь, в результате высокопрофессиональной работы СОБРа он был нейтрализован и задержан. Никто из участвовавших в операции не пострадал, — отметил Хинштейн.

Очевидцы ранее показали видео ликвидации мужчины на Народной улице. На кадрах видно, как боец спецназа, находясь на балконе соседней квартиры, произвел выстрел снарядом, похожим на светошумовую гранату. После этого сотрудники силовых структур штурмом взяли квартиру.