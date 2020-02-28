https://static.news.ru/photo/c6db62ba-5a13-11ea-897f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге/facebook.com

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за недопуска журналистов на суд по делу ячейки запрещённой в РФ террористической организации «Сеть».

Он просит обеспечить открытость и гласность этого судебного разбирательства в Петербурге. По его словам, недопуск журналистов и слушателей на судебные заседания наносит ущерб авторитету судебной системы, сообщает «Интерфакс».

Слушания по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых обвиняют в участии в сообществе «Сеть», возобновились в Петербурге 25 февраля в 224-м гарнизонном военном суде Петербурга. У входа в здание собрались около 300 человек, желающих присутствовать на слушаниях, но судебный зал может вместить только 30 человек. В другие дни доступ в зал осуществлялся по составленными обвиняемыми списками. Шишлов заявил, что более 30 журналистов не пустили не только на судебное заседание, но даже в здание суда.

NEWS.ru cообщал, что следователи пензенского управления Следственного комитета начали расследовать убийство Екатерины Левченко. Девушка была знакомой фигурантов дела «Сети». Она пропала весной 2017 года. Издание «Медуза» назвало пензенских активистов, осуждённых по делу «Сети», причастными к исчезновению и возможному убийству девушки.