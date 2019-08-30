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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о вынесении штрафа аниматору, работавшему в городе в костюме мутипликационного персонажа Коня Юлия.

По данным арбитража, мужчина возле Дворцовой площади предлагал туристам фотографии. Услугу он оценивал в 300 рублей, передаёт объединённая пресс-служба судов Петербурга в Telegram .

Подсудимый был признан виновным в нарушении авторских прав студии «Мельница». Он должен заплатить 1,5 тысячи рублей. Кроме того, у него будет конфискован костюм, состоящий из головы, туловища и копыт.

Как ранее писал News.ru, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва заявила, что намерена обратиться в Банк России с требованием разъяснить появление персонажей мультфильма «Бременские музыканты» на монетах. Она пояснила, что регулятор не в первый раз нарушает авторские права студии.