Петербургские ученые засняли «полет» пингвинов в Антарктиде Петербургские ученые засняли пингвинов под водой в Антарктиде

Фото: D. & M. Sheldon/blickwinkel/Global Look Press

Ученые из Санкт-Петербурга засняли пингвинов под водой в Антарктиде, кадры публикует 78.ru. На видео можно заметить, что морские птицы двигаются так, будто летают.

Примечательно, что пингвины не могут летать, потому что их крылья не имеют длинных перьев, благодаря которым птицы могут свободно летать в воздухе. Пингвины утратили способность летать в ходе эволюции. Так как охотятся они в основном в воде, им нужно было или уменьшить крылья, или увеличить тело для лучшего ныряния. В обоих случаях полет был бы невозможен.

Ранее ученые британского Агентства по охране здоровья животных и растений обнаружили потенциально смертельное заболевание птичьим гриппом у королевских пингвинов вблизи замерзших берегов Антарктиды. Вирус H5N1 нашли на острове Южная Георгия после того, как в октябре 2023 года погибло несколько птиц породы бурый поморник.

Как выяснили специалисты, до этого вирус был замечен у слоновых и пушных тюленей и даже распространился на антарктических крачек и странствующих альбатросов. Теперь болезнь подхватили пять королевских пингвинов на южном побережье Южной Георгии и пять пингвинов-генту с Птичьего острова. Больные птицы были обследованы учеными в Великобритании, в Международной референс-лаборатории по птичьему гриппу в Вейбридже.