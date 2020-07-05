Петербургские писатели требуют закрыть дело журналистки Прокопьевой

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Члены ПЕН-клуба Санкт-Петербурга, в который входят поэты, эссеисты и романисты, написали открытое письмо в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. В частности, писатели требуют «немедленно» прекратить уголовное преследование.

По мнению авторов письма, дело Прокопьевой ставит под удар независимую журналистику и право на осмысление и высказывание, «без которых невозможно демократическое общество». Кроме того, в письме утверждается, что одно из доказательств, фигурирующих в деле, а именно экспертиза, которую подготовил Хакасский государственный университет, сфальсифицировано.

Светлане Прокопьевой грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу. Если это произойдет — судебная система в России будет окончательно дискредитирована, — следует из текста письма, которое цитирует РБК.

Авторы письма назвали дело Прокопьевой «делом против всех нас». Под письмом подписались 30 членов ПЕН-клуба Санкт-Петербурга.

Как писал NEWS.ru, к материалам дела Прокопьевой приложена дополнительная психолого-лингвистическая экспертиза, якобы выполненная Хакасским государственным университетом им. Н. Ф. Катанова. Защита Прокопьевой намерена потребовать от следствия проведения проверки в отношении лингвиста Юлии Байковой, проводившей экспертизу. Адвокат Виталий Черкасов пояснил, что она выдавала себя за штатного специалиста Хакасского госуниверситета, не являясь таковым на самом деле. Юрист добавил, что защита просила исключить экспертизу Байковой из числа доказательств по делу, но суд это ходатайство не удовлетворил.

Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено после передачи в эфире «Эха Москвы» в ноябре 2018 года, в ходе которой журналистка говорила о теракте в здании ФСБ в Архангельске и его возможных причинах. Она допустила, что причиной теракта могли стать «государственные репрессии». Текст передачи был впоследствии опубликован Псковской лентой новостей. По требованию Роспотребнадзора и эфир, и статья были удалены, а оба СМИ оштрафованы.

Первое заседание суда по делу Прокопьевой должно было состояться 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса рассмотрение началось только 16 июня. На переносе процесса настаивала сама журналистка, опасаясь, что карантин помешает СМИ и правозащитникам осветить его. 3 июля гособвинение попросило суд приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма.

Кроме того, предлагается запретить ей заниматься журналистикой в течение четырёх лет. В обосновании своей позиции прокуратура сослалась на выводы экспертов о том, что публикация материала «Репрессии для государства» могла повлечь наступление общественно опасных последствий.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство столичного главка МВД после служебной проверки объявило взыскание командиру роты 2-го оперативного полка городской полиции из-за одинаковых номеров на нагрудных знаках двоих его подчинённых.

Несоответствие было замечено во время задержаний журналистов в ходе одиночных пикетов 28 мая.