https://static.news.ru/photo/5239142a-9d26-11e9-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Петербургские предприниматели могут перевести своих работников на удаленный формат работы в связи с распространением коронавируса. Такое мнение высказал президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров.

Он напомнил, что «Яндекс» уже перевёл своих сотрудников на такой формат. При этом сразу перейти на такую работу невозможно.

Это связано с написанием различных нормативно-правовых актов, приказов и пр., а также с обеспечением информационной безопасности работодателя. Естественно, если человек имеет доступ к финансовой и бухгалтерской документации — вопрос сохранения конфиденциальности критичен, — отметил эксперт в разговоре с порталом «Невские новости».

По его словам, IT-компании потребуется месяц, чтобы перевести своих сотрудников на удалёнку, но через такой большой срок это может оказаться уже неактуальным.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple последовала примеру Facebook, Amazon, Google и Microsoft и предложила 12 тысячам сотрудников своей штаб-квартиры в Купертино (Калифорния, США) работать из дома из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Такое решение компания приняла по совету правительства округа Санта-Клара. Также местные власти рекомендовали населению избегать мест с большим количеством людей.