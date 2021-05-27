Автошколы заявили о полной безопасности тюнинга машин

https://static.news.ru/photo/d2a031e6-bef5-11eb-992b-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Тюнинг автомобилей не представляет серьёзной опасности. Об этом заявил президент Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников, пишут «Народные новости».

Согласно ГОСТ 33670, который вступит в силу с 1 июля, автовладельцы должны будут согласовывать с ГИБДД, а затем проходить проверку в спецлабораториях даже при установке лебёдки или фаркопа. Специалист подчеркнул , что опасность тюнинга сильно преувеличена.

Как рассказал Сальников, он за рулём уже 50 лет и за всю практику вождения он ни разу не видел, чтобы фаркоп принёс какие-то травмы.

То же самое можно сказать про экспедиционные багажники. Если кто-то поставил себе багажник больших размеров, то он просто не въедет в гараж ввиду габаритов. А больше никакой опасности подобного вида тюнинг не представляет, — объяснил он.

По его мнению, если и есть какая-то опасность, то только от тюнинга в виде металлических колёс с пластмассовыми колпаками, которые могут слететь. Однако трудно судить, насколько это в принципе опасно. Поэтому в целом тюнинг не представляет серьёзной угрозы, уверяет Сальников.

Ранее сообщалось, что правила регистрации тюнинга автомобилей стали жёстче в России. Посвящённые этому пункты документа вступили в силу 1 февраля. Новый регламент предусматривает, что все изменения следует зафиксировать в специальном реестре. При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства.

С 1 июля в России начнёт действовать ГОСТ 33670, который внесёт масштабные нововведения в правила внесения изменений в конструкцию машин. Теперь регистрация автомобилей станет сложнее, если на них будет находиться нештатное оборудование.