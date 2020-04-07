Петербург выбился в лидеры по уровню самоизоляции

https://static.news.ru/photo/cd8387ea-796d-11ea-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург продемонстрировал самый высокий уровень самоизоляции за последние дни. Согласно данным соответствующего приложения «Яндекса» на утро 8 апреля Северная столица набрала 4,6 балла.

Данный показатель означает, что подавляющее большинство горожан остаются дома и тем самым проявляют заботу не только о собственном здоровье, но и самочувствии своих близких, сообщают «Невские новости».

Наряду с петербуржцами высокую дисциплинированность в вопросе самоизоляции продемонстрировали жители Воронежа и Ростова-на-Дону.

Ранее NEWS.ru писал, что число россиян, которые ограничили контакты и заперлись дома или вдали от города, увеличилось с 42% до 76% за первую нерабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умерли — 61.

В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели — свыше 302 тысяч.