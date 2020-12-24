Петербург подал заявку на 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/139770be-462f-11eb-9514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город подал заявку на получение 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, и рассказал, кто и в каком количестве пунктов уже может получить этот препарат.

Мы ожидаем к концу года получить 100 тысяч доз вакцины. А в принципе мы сделали заявку в федеральный центр — 300 тысяч. Для нас это серьёзная цифра, — приводит РИА Новости слова градоначальника в эфире санкт-петербургского телеканала «78».

В данный момент вакцинация от коронавируса открыта для медицинских работников, учителей, работников социальных служб и сотрудников, задействованных в системах жизнеобеспечения города.

Беглов отметил, что вскоре Петербург начнёт масштабную вакцинацию жителей, а в данный момент власти готовят систему записи для населения. Сейчас в Петербурге открыто более 20 пунктов вакцинации от коронавируса, отметил он.

С понедельника будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года заработает 70 пунктов, — сообщил Беглов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские власти прорабатывают варианты смягчения ограничений, связанных с распространением коронавируса.