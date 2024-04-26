«Пьет и бьет детей»: сосед раскрыл детали жизни матери-дебоширки из Уфы Сосед многодетной матери из Уфы заявил, что она регулярно пьет и бьет детей

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Многодетная мать из Уфы, на которую завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей, регулярно пьет и ведет разгульный образ жизни, заявил в беседе с NEWS.ru ее сосед. По его словам, женщина вообще не занимается воспитанием детей. Он добавил, что органы опеки занимаются вопросом изъятия детей из семьи. Сама женщина пока никак не прокомментировала возбужденное против нее дело.

Мать — кукушка. У нее несовершеннолетняя дочь, после она усыновила двух мальчиков из детского дома. Детьми сама не занимается от слова «совсем». Скидывает их на родственников, сама по так называемым командировкам разъезжает. Регулярно пьет, ребят бьет, гуляет по мужикам. Муж вообще непонятно где. Сейчас органы опеки уже занимаются этим вопросом, детей изымут, — заявил сосед.

По информации управления МВД по Башкирии, 43-летняя жительница Уфы не исполняла обязанности по воспитанию, а также обучению несовершеннолетних детей. Кроме этого, она содержала их в антисанитарных условиях. Женщину поставили на учет как неблагополучного родителя. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Свердловской области воспитатель не рассчитала силы и вывихнула руку трехлетнему ребенку в детском саду. По словам матери пострадавшей девочки, по приходе в учреждение она увидела свою дочь с опухшим от истерики лицом. Как пояснила воспитательница, она слишком сильно дернула ребенка, когда тот упал. Педагогу вынесли дисциплинарное взыскание.