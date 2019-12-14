https://static.news.ru/photo/c78ed880-1fc7-11ea-b414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Роскачества провели масштабную проверку органических продуктов, в число которых вошли зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, мука, приправы и молоко.

Все исследованные товары были произведены в России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии, Франции, Нидерландах, Швеции и Шри-Ланке. Все производители позиционируют свою продукцию как органическую, о чём свидетельствуют соответствующая маркировка, а также специальные знаки или надписи, нанесённые на упаковку.

На первом этапе проверки, пока регулирующий отрасль закон не вступил в силу, специалисты ограничились оценкой свойств конечной продукции. Товары изучили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков.

Согласно результатам проверок, только два товара не отвечали требованиям, определяющим органическую продукцию, — сообщили в Роскачестве.

По данным экспертов, в образцах российского и шриланкийского чая были обнаружены пестициды. Один из них содержал гексахлорбензол (в небольшой концентрации), в отношении которого действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ), согласно которой данное вещество запрещено во всем мире. Эксперты предполагают, что данное химическое соединение, относящееся к группе стойких пестицидов, до этого использовалось производителем и осталось в почве, не успев разложиться.

В образце другого чая Роскачество обнаружило четыре пестицида: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин, которые отличаются очень высокой токсичностью для насекомых и умеренной — для млекопитающих.

Ранее News.ru писал, что американские исследователи составили список из 12 самых загрязнённых пестицидами продуктов питания. По их мнению, наиболее восприимчивыми к «химии» являются фрукты и овощи, не имеющие твёрдой кожуры.