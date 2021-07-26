Песков рассказал, прочитал ли Путин колонку Сафронова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, прочитал ли Владимир Путин колонку главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова о «конвейере» дел о госизмене. Он отметил, что Кремль не может реагировать на этот материал, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил , что статья Сафронова была включена в дайджест главы государства.

Относительно президента я уже сообщал, что материал этот был включён в дайджест. Я не знаю, было ли время у президента с этим ознакомиться, — сказал Песков.

Колонка Сафронова с заголовком «Шпионов делать из этих людей» появилась на сайте газеты в ночь на 23 июля. Утром 23 июля она оказалась недоступна: при переходе по ссылке открывалась ошибка 404. При этом сайт издания работал штатно. Позднее прекратил открываться весь сайт газеты, вместо страниц появлялась ошибка 502. В издании объяснили это DDoS-атакой на весь сайт, однако позже доступ был восстановлен, а материал Сафронова на нём так и не появился.

В своей статье Сафронов написал, что расследование дел о госизмене и шпионаже представляет собой конвейер. В число обвиняемых попадает широкий круг людей, когда-либо контактировавших с любыми иностранцами или даже живущими за границей родственниками.

По словам Сафронова, суд удовлетворяет все ходатайства следствия об аресте подозреваемых. Этих людей убеждают, в том числе и назначенные адвокаты, пойти на сделку со следствием. Если человек отказывается, о нём на долгое время «забывают». При этом изоляция давит на психику.

Сафронов сам является обвиняемым по делу о госизмене. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. В конце июня ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей.