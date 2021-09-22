Пескова спросили о сроках самоизоляции Путина

Журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, как долго Владимир Путин будет оставаться на самоизоляции. Он ответил, что сейчас точно сказать нельзя, передаёт РИА Новости.

По его словам, самоизоляция главы государства никак не сказывается на его работе.

Нет, пока точно вам не могу сказать (о сроках выхода Путина из самоизоляции. — NEWS.ru), но я ещё раз повторяю, вы видите: график идёт достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет, — ответил представитель Кремля.

Он не смог ответить на вопрос о том, будет ли глава государства отмечать свой день рождения (7 октября) с близкими и друзьями. По его словам, до праздника ещё далеко, а сейчас «идут рабочие будни».

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Днём ранее глава государства рассказывал, что в его окружении выявлены случаи заражения коронавирусом, поэтому он не исключил, что может уйти на карантин. Однако тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин высказался «образно»

Путин рассказывал, что десятки людей из его окружения заболели коронавирусом. Он добавил, что проведёт в режиме самоизоляции несколько дней после контакта с одним из инфицированных. Сотрудники из окружения главы государства начали заболевать коронавирусом в сентябре, однако точно выявить, на каком мероприятии они заразились, невозможно. Песков отметил, что глава государства ушёл на самоизоляцию в резиденции в Ново-Огарёво.

Во время пандемии коронавируса президент Владимир Путин долгое время работал из своей резиденции в Ново-Огарёво. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства иногда приезжал в Кремль, но «не так часто, как хотелось бы ему», так как «технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно». В связи с этим в Интернете возникли шутки о бункере, где якобы находился президент. Эту информацию Песков опроверг. Он заявил, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как Путин, «не может сидеть ни в каком бункере».