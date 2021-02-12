Песков знает о видео с дагестанским депутатом, который угрожал оппонентам

https://static.news.ru/photo/11e6e010-6d26-11eb-920a-96000091f725_660.jpg Хизри Шихсаидов Фото: president.e-dag.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, на которой спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов угрожает подбросить наркотики оппонентам. По его словам, в Кремле знают об этом инциденте.

Мы видели сообщения [об этом], — сказал он.

Песков отметил, что сам пока не знаком с подробностями произошедшего.

Наверняка те, кто занимаются у нас регионами, внутренней политикой, с этим ознакомятся, — подчеркнул он.

Такое заявление представитель президента сделал в ходе общения с журналистами, передаёт ТАСС.

Накануне в Сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на главу дагестанского парламента (член «Единой России» Хизри Шихсаидов), пригрозил подбросить патроны или наркотики своим политическим оппонентам.

Найдём, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже. Мы найдём у него наркотики в кармане, — сказал он.

Позднее в пресс-центре Народного собрания назвали появление видео «предвыборными делами» и заявили, что на видео есть следы склеек.

Ранее жительница Волгограда попросила своих знакомых, раньше работавших в полиции, подбросить наркотические вещества её супругу, который попал под суд. Но заговор в итоге раскрыли, писал NEWS.ru.