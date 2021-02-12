Песков знает о видео с дагестанским депутатом, который угрожал оппонентам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, на которой спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов угрожает подбросить наркотики оппонентам. По его словам, в Кремле знают об этом инциденте.
Мы видели сообщения [об этом], — сказал он.
Песков отметил, что сам пока не знаком с подробностями произошедшего.
Наверняка те, кто занимаются у нас регионами, внутренней политикой, с этим ознакомятся, — подчеркнул он.
Такое заявление представитель президента сделал в ходе общения с журналистами,
Накануне в Сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на главу дагестанского парламента (член «Единой России» Хизри Шихсаидов), пригрозил подбросить патроны или наркотики своим политическим оппонентам.
Найдём, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже. Мы найдём у него наркотики в кармане, — сказал он.
Позднее в пресс-центре Народного собрания назвали появление видео «предвыборными делами» и заявили, что на видео есть следы склеек.
Ранее жительница Волгограда попросила своих знакомых, раньше работавших в полиции, подбросить наркотические вещества её супругу, который попал под суд. Но заговор в итоге раскрыли, писал NEWS.ru.