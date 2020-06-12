Песков жалеет, что недостаточно много читал в детстве

https://static.news.ru/photo/eac932a6-aca7-11ea-ae57-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска и пожалел, что сам в детстве мало читал.

Как сообщае т ТАСС, такую рекомендацию он дал, отвечая на вопросы участников движения «Юнармия» в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!». По его мнению, русская классика даёт богатый жизненный опыт. Песков признал, что читать её не легко, но нужно.

Заставьте себя читать русскую классику, — цитирует его агентство.

Кроме того, пресс-секретарь президента порекомендовал уделить внимание зарубежной классике — произведениям Жюля Верна, Чарльза Диккенса, Марка Твена. Из современных авторов он рекомендовал воспоминания основателя компании SpaceX Илона Маска, добавив, что люди такого рода «не такие, как мы, но они достойны уважения».

Песков также выразил сожаление, что сам в детстве «хулиганил» и читал мало. Родителям приходилось чуть ли не силой усаживать его за книги.

NEWS.ru писал, что супруга Пескова Татьяна Навка опубликовала видеозапись в Instagram, где пресс-секретарь президента запечатлён с бородой. Навка объяснила, что её муж не дождётся открытия парикмахерских. Она добавила, что их дочь Надя «требует вернуть прежний облик папы».