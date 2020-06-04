Песков заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/8afe807c-a64b-11ea-8028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил положительную динамику в ситуации с коронавирусом в стране.

По его словам, оценивать эпидемиологическую обстановку и делать прогнозы должны люди, которые основывают свои выводы на суждениях специалистов. В частности, информацией о ситуации применительно к Москве обладает мэр Сергей Собянин.

Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается, — отметил Песков, отвечая на вопрос, когда страна вернётся к обычной жизни.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь также добавил, что касается страны в целом, то сейчас с какими-то более долгосрочными прогнозами специалисты выступают весьма осторожно.

По последним данным на 4 июня, число выявленных случаев заболевания в России за сутки составило 8831, за всё время — 441 108. Общее количество официально зарегистрированных погибших увеличилось до 5384 человек. Выздоровело 204 623 человека, писал NEWS.ru.