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Песков заявил об оправданном поведении правоохранителей на митинге

12:56, 02 февраля 2021 94
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными действия силовиков во время демонстраций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Такие действия были необходимым ответом на агрессивное поведение провокаторов среди участников демонстрации, заверил он.

Действия сотрудников [правоохранительных органов] абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место, — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

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