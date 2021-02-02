Песков заявил об оправданном поведении правоохранителей на митинге

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Факты длительного задержания граждан, которые были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, должны быть проверены сотрудниками правоохранительных органов. При необходимости полиция обязана принять меры. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 и 31 января в Москве и других российских городах прошли несанкционированные акции протеста. Митингующие выступали с поддержкой в адрес арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Протесты в ряде регионов обернулись...