Песков заявил об оправданном поведении правоохранителей на митинге

https://static.news.ru/photo/8d613ccc-653d-11eb-87d0-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными действия силовиков во время демонстраций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Такие действия были необходимым ответом на агрессивное поведение провокаторов среди участников демонстрации, заверил он.
Действия сотрудников [правоохранительных органов] абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место, — приводит ТАСС слова представителя Кремля.