Песков заявил об опасности поспешных решений в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/a1157dc6-8881-11ea-add6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поспешные решения по ситуации с коронавирусом имеют потенциальную опасность.

По его словам, необдуманные шаги могут повлечь возобновление увеличения темпов прироста случаев заболевания COVID-19. Об этом пресс-секретарь рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

Главы регионов, особенно Сергей Семёнович Собянин, предостерегают от каких-то поспешных решений, потому что они потенциально опасны своими последствиями по возобновлению темпов прироста, — сказал он.

При этом он отметил, что в стране сохраняются достаточно высокие темпы прироста числа инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что борьба с коронавирусом не повод не замечать других угроз, в том числе природного характера. По его словам, каждый регион должен быть готов оперативно отреагировать на любое ЧП.