Песков рассказал, в каком формате пройдёт пресс-конференция президента
Сергей Князев
Сергей Князев
13:01, 10 ноября 2021
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится и будет проведена в очном формате. О её сроках сообщат дополнительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.
Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что формат пресс-конференции будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Владимир Путин проводит большие пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан в период с 2008 года по 2012-й, когда он занимал пост главы правительства. В 2020 году формат пресс-конференции был изменён из-за пандемии. Одна часть журналистов находилась вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, другая общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Кроме того, наряду с представителями СМИ вопросы президенту задавали граждане России.