Песков рассказал, в каком формате пройдёт пресс-конференция президента

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МИД России не может выборочно ввести единую электронную визу для туристов из государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Этому препятствует отсутствие соответствующих законодательных норм и чисто технические сложности, заявил на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub замначальника отдела въезда иностранцев консульского департамента МИД России Юрий Горбатюк. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник уточнил, что виза является универсальной и разделение её для туристов и других категорий иностранных граждан законодательством не предусмотрено. Этому препятствует и ряд «достаточно серьёзных технических сложностей». Необходимо обеспечить въезд...