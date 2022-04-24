Песков заявил, что Путин выступит на заседании совета законодателей

Президент России Владимир Путин выступит на заседании совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое пройдёт 27 апреля. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. В ходе мероприятия участники планируют обсудить разработку и реализацию мер, направленных против санкционного давления Запада.

Да. Планируется выступление, — ответил Песков на вопросы журналистов об участии Путина в предстоящем заседании.

Ранее в Politico сообщили о намерениях Евросоюза ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе. Отмечается, что в рамках очередных антироссийских санкций рассматривается идея об отключении новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Кроме того, новый пакет санкций может включать «определённый запрет» на импорт российской нефти.

8 апреля Евросоюз опубликовал новый санкционный список вслед за введением пятого пакета санкций против России. Ранее ЕС расширил чёрный список по РФ и Белоруссии, включив в него «чиновников, бизнесменов и членов их семей», имена которых обещали опубликовать позднее. В список, обнародованный на официальном сайте, вошли 217 физлиц, включая главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Олега Дерипаску, а также 18 организаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подверглась самому сильному санкционному давлению за всю историю. Он подчеркнул, что увлечение Запада антироссийскими санкциями достигло «безумия». Представитель Кремля напомнил, что были также арестованы резервные валютные счета РФ, что ускоряет «процесс эрозии» мировой резервной валюты.