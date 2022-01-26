Песков заявил о неизменности отношения Москвы к расследованию крушения MH17

В Кремле напомнили позицию России по делу о крушении МН17. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отношение Москвы к расследованию этой катастрофы остаётся неизменным, «новаций в ней нет и быть не может», передаёт РИА Новости.

Эта тема сейчас не находится высоко на нашей повестке дня. Мы, безусловно, отслеживаем информацию, наша позиция достаточно хорошо известна. Каких-то новаций здесь нет и быть не может, — цитирует его агентство.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин обвинил следствие по делу о крушении МН17 в однобокости, добавляя, что оно игнорирует некоторые обстоятельства. Так, до сих пор остаётся открытым вопрос, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство. Голландские депутаты привлекали к расследованию экспертную компанию, которая не смогла прояснить ситуацию.

Ранее сегодня представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины по делу МН17.