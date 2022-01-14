Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 в РФ останется бесплатной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России не будет платной, передаёт ТАСС. Так он прокомментировал заявление депутата Госдумы Максима Иванова, написавшего в Facebook, что правительство якобы планирует сделать вакцинацию платной с марта 2022 года.

Нет, — заявил Песков, отвечая на вопрос, намерены ли власти отменить бесплатную вакцинацию от коронавируса.

Иванов ранее заявил, что тем, кто раздумывает, делать ли прививку или нет, стоит поторопиться, поскольку она скоро станет платной.

В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати! — написал депутат.

Иванов пояснил, что на лечение и реабилитацию граждан уходит много врачебного времени и ресурсов. При этом антиваксеры, по его словам, вновь пытаются убедить всех, что «и без прививки выжить можно».

Парламентарий добавил, что граждане США платят за вакцину $40 долларов (почти 3000 рублей), но всё равно там «везде очереди».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что план борьбы с распространением коронавируса и нового штамма «омикрон» будет профинансирован в полном объёме. В нём, в частности, предусмотрены меры по поддержке людей, пострадавших от инфекции, а также по лекарственному обеспечению системы здравоохранения.