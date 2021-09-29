Песков заявил, что в Кремле не знают деталей дела Сачкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают деталями дела основателя и гендиректора известной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, которого ранее арестовали по подозрению в госизмене. Представитель Кремля также отметил, что не видит никакой связи с ситуацией Майкла Калви.

Действительно, мы в СМИ видели информацию (об аресте Сачкова. — NEWS.ru), деталями мы не располагаем, — сказал Песков.

В связи с этим он ответил на вопрос журналиста о том, отразится ли на бизнес-климате новый арест.

Никакой связи между этими упомянутыми делами [Калви] нет. Это также не имеет отношения к деловому инвестклимату. Обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой, — подчеркнул пресс-секретарь.

При этом Песков не ответил, доложила ли ФСБ об аресте Сачкова Владимиру Путину. В то же время, по словам пресс-секретаря, служба ежедневно отчитывается президенту по профильным вопросам. На вопрос о возможных поручительствах или ходатайствах относительно дела главы Group-IB он подчеркнул, что это не функция Кремля.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

Приговор Калви был вынесен Мещанским судом Москвы 7 августа. Инвестор получил 5,5 года наказания условно. По словам самого Калви, его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Американский инвестор напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни какого-либо экономического ущерба.

Ранее стало известно, что Сачкова арестовали в Москве 29 сентября. Накануне в офисе организации прошли обыски.

На данный момент известно, что Сачков арестован на два месяца, до 27 ноября. По статье о госизмене (275 УК РФ) гендиректору Group-IB грозит от 12 до 20 лет. Материалы дела, как и в большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.

Предприниматель вину не признаёт.