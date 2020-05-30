Песков рассказал, когда сбреет бороду

https://static.news.ru/photo/44260410-a28e-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду, которую он отрастил в ознаменование победы над коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Её фрагмент в своём Instagram опубликовал автор программы Павел Зарубин. Песков сообщил, что похудел за время лечения, однако борода «это компенсирует».

Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока мне можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом, — сказал пресс-секретарь.

Он пообещал, что как только выйдет «на работу в офис, борода сразу исчезнет». По его словам, побриться от него требует и младшая дочь, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что видео, на котором пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков запечатлён с бородой, появилось в Instagram его супруги Татьяны Навки.