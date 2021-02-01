Песков заявил, что работе СМИ на несогласованных акциях никто не мешал

https://static.news.ru/photo/df81dca2-6473-11eb-9184-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

↵Работе представителей СМИ на несогласованных акциях протеста никто не мешал, журналисты «нормально работали», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Несогласованные митинги прошли в российских городах 23 и 31 января, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал, — цитирует РИА Новости Пескова.

По словам представителя Кремля, обобщающие оценки здесь неуместны, необходимо рассматривать и оценивать каждый конкретный случай, когда работе журналиста чинили препятствия. Говоря о мерах по обеспечению правопорядка, Песков несколько раз подчеркнул, что акция была незаконной.

Как писал NEWS.ru, 31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов. Московские же силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

Всего в стране 31 января на акциях протеста задержали 5021 человека, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.