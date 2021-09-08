Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Президенту России Владимиру Путину доложено о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Да, — сказал он, отвечая на вопрос, оповестили ли главу государства о произошедшем.

Ранее сообщалось, что 55-летний Зиничев сорвался со скалы, спасая оператора сьёмочной группы МЧС на межведомственных учениях в Норильске. Министр стоял на выступе вместе с оператором, который поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев бросился в воду, но разбился о выступ.

По данным Telegram-канала «112», обоих пострадавших вертолётом направили в больницу № 1 Норильска. Зиничев и оператор скончались в пути . В МЧС подтвердили гибель главы ведомства.

Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом, — написала главред Russia Today Маргарита Симоньян.

Зиничев являлся государственным и военным деятелем. После окончания средней школы он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ.

Впоследствии Зиничев работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления. Он работал в личной охране Службы безопасности президента РФ, сопровождал Путина в рабочих поездках.

В 2018 году Зиничева включили в состав Совбеза РФ. В том же году Путин утвердил новый состав правительства с Зиничевым в качестве министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Указом президента от 21 декабря 2020 года ему было присвоено персональное воинское звание генерал армии.