Песков заявил, что Путин привьётся от коронавируса

https://static.news.ru/photo/55ef0ec0-4839-11eb-96d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет прививаться от коронавируса, он ждал завершения всех формальностей.

Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей, — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в обозримой перспективе глава государства может объявить, что сделал прививку.

Журналисты регулярно спрашивают у Пескова о прививке российского лидера. 19 декабря пресс-секретарь в очередной раз ответил, что Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о вакцинации. Он подчеркнул, что «специалистов-то настоящих, их не так много».

Во время ежегодной пресс-конференции Путина спросили о вакцинации. Глава государства заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. Он отметил, что поступающие в гражданский оборот вакцины предназначены для граждан определённого возраста. Российскому лидеру 68 лет.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря москвичи старше 60 лет смогут привиться от коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Массовая вакцинация россиян началась 5 декабря. В первую очередь разрешили поставить вакцину врачам, преподавателям и тем, чья профессия связана с регулярными контактами с незнакомцами. Позже список групп для вакцинации расширили.