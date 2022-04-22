Песков: Путин не планирует посещать кладбище Ельцина

Цветы на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве

В расписании президента РФ Владимира Путина не отмечено посещение кладбища Бориса Ельцина по случаю годовщины смерти первого российского главы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Ельцин скончался 23 апреля 2007 года. В прошлом году Путин побывал на могиле Ельцина 1 февраля, в честь 90-летия со дня рождения государственного деятеля.

Нет, такого посещения нет в планах президента, — сказал Песков.

1 февраля Путин возложил цветы к могиле первого президента Бориса Ельцина по случаю 90-летия со дня его рождения. Цветы также возложили вдова Ельцина Наина, друзья, соратники политика и сотрудники Ельцин Центра. На Новодевичье кладбище память Ельцина также пришли почтить зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, экс-глава управления делами президента в 1993–2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе и глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, работавший в правительстве во время президентства Ельцина.

Путин отметил, что Ельцин не боялся брать ответственность за свои действия и судьбу страны, а также напомнил, что в его время события «накатывались как снежный ком».