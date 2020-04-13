Песков заявил, что Кремль следит за ростом преступности в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует рост преступности в стране, однако считает, что «сгущать краски не нужно».
По его словам, правоохранительные органы в РФ на данный момент работают крайне интенсивно, «с повышенной нагрузкой», так как резкое увеличение числа преступлений в стране требует повышенного внимания.
При этом он подчеркнул, что не следует сгущать краски и создавать «авральные графики на основе отдельных случаев»,
У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться, — сказал Песков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики полицейской службы Евросоюза (Европол) подготовили доклад на тему того, как преступники будут действовать во время пандемии коронавируса.
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