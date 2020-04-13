Песков заявил, что Кремль следит за ростом преступности в РФ

https://static.news.ru/photo/a9d97b70-7d72-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует рост преступности в стране, однако считает, что «сгущать краски не нужно».

По его словам, правоохранительные органы в РФ на данный момент работают крайне интенсивно, «с повышенной нагрузкой», так как резкое увеличение числа преступлений в стране требует повышенного внимания.

При этом он подчеркнул, что не следует сгущать краски и создавать «авральные графики на основе отдельных случаев», передаёт ТАСС.

У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться, — сказал Песков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики полицейской службы Евросоюза (Европол) подготовили доклад на тему того, как преступники будут действовать во время пандемии коронавируса.

