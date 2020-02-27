https://static.news.ru/photo/a8dd90dc-5949-11ea-ab1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От Кремля не исходило каких-либо инициатив по увековечиванию памяти Бориса Немцова в Праге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что решение назвать сквер в честь Немцова — это суверенное право городских властей этого города, однако предпочтительнее, чтобы власти не забывали о подвиге красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения Праги от фашистов, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что горсовет столицы Чехии утвердил новое название для площади, где находится посольство России. Место переименуют в честь Бориса Немцова. Местные чиновники считают это «актом солидарности с российской оппозицией». Петицию подписали 4,5 тысячи горожан. Торжественную церемонию открытия доски с новым именем планируется провести 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.