От Кремля не исходило каких-либо инициатив по увековечиванию памяти Бориса Немцова в Праге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также отметил, что решение назвать сквер в честь Немцова — это суверенное право городских властей этого города, однако предпочтительнее, чтобы власти не забывали о подвиге красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения Праги от фашистов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что горсовет столицы Чехии утвердил новое название для площади, где находится посольство России. Место переименуют в честь Бориса Немцова. Местные чиновники считают это «актом солидарности с российской оппозицией». Петицию подписали 4,5 тысячи горожан. Торжественную церемонию открытия доски с новым именем планируется провести 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.
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