Песков заявил, что комментировать ситуацию с «Мемориалом» преждевременно

Публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии в связи с ситуацией с «Мемориалом» (признан в России иностранным агентом) есть в дайджесте Кремля, однако давать комментарии преждевременно, необходимо дождаться решения суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление Петрушевской, передаёт РИА Новости.

Разумеется, были на этот счёт сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты. Ситуация с «Мемориалом» — там же речь идёт об иске, пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаем: преждевременно давать какие-то комментарии, — сказал Песков.

В ответ на вопрос, как президент относится к обществу «Мемориал», а также к его работе по сохранению памяти о репрессиях и исторических этапах развития страны, пресс-секретарь выразил мнение, что данная тема не может являться предметом брифинга.

Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства. С «Мемориалом», насколько известно, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства — это хорошо известный факт, — подчеркнул Песков.

Ранее писательница и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против попыток Генпрокуратуры ликвидировать правозащитный центр «Мемориал». Причиной отказа она назвала тот факт, что премия была присуждена за пьесу, посвящённую людям, не вернувшимся из лагерей, и памяти о них.

Верховный суд рассмотрит вопрос о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» по запросу Генпрокуратуры 25 ноября. По данным ведомства, организация систематически нарушала законодательство об иностранных агентах, не маркируя материалы. В «Мемориале» считают данное решение политическим и связывают его со своей работой по истории политических репрессий и защите прав человека.