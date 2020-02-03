https://static.news.ru/photo/9a0a973a-4675-11ea-8c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рабочая группа рассматривает все предложения по поправкам в Конституцию, в том числе упоминание бога.

Вся дискуссия ведётся в рамках комиссии, она должна там вестись, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что состав комиссии «очень широкий», высказываются разные точки зрения и разные предложения, поэтому предложение по упоминанию бога «будет там обсуждаться».

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением внести в Конституцию упоминание бога. Он напомнил, что в российском гимне есть строчки «богом хранимая родная страна». Патриарх задался вопросом, почему тогда упоминание бога не может быть в Конституции.

Протодиакон Андрей Кураев раскритиковал предложение патриарха. По его словам, это связано с отсутствием политического аскетизма у служителей Русской православной церкви.