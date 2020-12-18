Песков объяснил, почему не делает прививку от нового коронавируса

https://static.news.ru/photo/3db1d3d8-412c-11eb-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не нужно прививаться от коронавируса нового типа. Он отметил, что после перенесённой инфекции COVID-19 у него до сих пор высокий уровень антител.

Исходя из этого, мы пришли к выводу, что, имея такие антитела, мы пока вакцинироваться не будем, потому что нет смысла. Ты же вакцинируешься, чтобы у тебя иммунитет возник, а у меня пока иммунитет на максимуме, и мне, соответственно, просто нет смысла вакцинироваться, — рассказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

12 мая 2020 года Песков заявил, что болен COVID-19 и находится в клинике. Позже медики поставили ему диагноз — двусторонняя пневмония. Его жена Татьяна Навка также заразилась коронавирусной инфекцией. 25 мая пресс-секретаря лидера РФ выписали.

Чиновник добавил, что для президента РФ Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан. Накануне на своей большой пресс-конференции руководитель государства заявил, что получит препарат, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те средства, которые поступают в широкий оборот, в настоящее время предусмотрены для людей определённого возраста.

Песков в разговоре с журналистами отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что Путин может обсудить ситуацию по делу об убийстве политика Бориса Немцова на встрече со СМИ или правозащитниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Владимира Путина нет бункера. По словам Пескова, глава государства не смог бы работать в нём.