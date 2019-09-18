https://static.news.ru/photo/2ec1aca6-dac9-11e9-bda4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 сентября заявил в разговоре с журналистами, что дело осуждённого актёра Павла Устинова развивается «в русле закона».

По его словам, в Кремле ознакомились с обращением в поддержку артиста, посланным режиссёром Андреем Звягинцевым. Пескова спросили, видел ли это письмо президент Владимир Путин. На это представитель Кремля ответил, что глава государства не может вмешиваться в данную ситуацию.

Вы знаете, что была подана апелляция. Вы слышали заявление подключившегося адвоката, который выполняет определённые предусмотренные действия. Поэтому здесь нужно конкретно констатировать развитие ситуации в русле закона, — приводит слова Пескова « Интерфакс ».

Также пресс-секретарь президента отметил, что ни глава государства, ни его администрация не будут комментировать решение суда.

Ранее Песков говорил, что в деле Устинова нужно дождаться результатов апелляции. Он отметил, что российские власти знают об акциях в поддержку актёра, но «ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля». А его дочь, Елизавета Пескова заявила, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного Павлу Устинову приговора может стоять попытка государственного переворота.

Как писал News.ru, Генпрокуратура РФ просит Мосгорсуд изменить меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за нападение на бойца Росгвардии, и освободить его из-под стражи под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Рассмотрение ходатайства назначено на 20 сентября.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу. По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции в Москве 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.