https://static.news.ru/photo/041949b2-dacb-11e9-9370-fa163e074e61_660.jpg Фото: bednaiya_liza/instagram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часто не соглашается с публикациями своей дочери-блогера Елизаветы.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что не имеет отношения ни к написанию, ни к удалению постов дочери в блоге «Эха Москвы».

Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать, — сказал Песков.

Как ранее писал News.ru, Елизавета Пескова заявила, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного артисту Павлу Устинову приговора может стоять попытка государственного переворота.