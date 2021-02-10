Песков: законопослушных граждан не коснутся штрафы за неповиновение полиции

https://static.news.ru/photo/caee9082-6b8a-11eb-8318-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопослушные граждане могут не беспокоиться насчёт повышения штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на массовых мероприятиях — их это не коснётся. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении штрафов за неподчинение силовикам во время митингов и публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий. Наказание увеличится не только для гражданских лиц, но также для должностных и юридических лиц.

Этот законопроект прошёл все экспертные стадии обсуждения. Очевидно, что законопослушных граждан он никоим образом не коснётся. А что касается нарушителей — действительно, некоторые штрафы повышаются, — констатировал представитель Кремля.

Документ предусматривает наказание за повторное неподчинение представителям правоохранительных органов или за воспрепятствование выполнению ими служебных обязанностей организатором собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Уточняется, что речь идёт о сотрудниках полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, правоохранители задержали жителя Москвы, подозреваемого в том, что во время несогласованной акции протеста 23 января он избил полицейского на Страстном бульваре. Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что задержанный 1992 года рождения проходит в качестве обвиняемого по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, мужчина во время протестной акции несколько раз ударил сотрудника полиции кулаком по телу и лицу. Следователи будут ходатайствовать об избрании задержанному ареста в качестве меры пресечения.